محمد بن مسعود - الدمام - نجح بطل الكاراتيه السعودي طارق حامدي في بلوغ المباراة النهائية في منافسات وزن 75 كجم للعبة الكاراتيه، عقب فوزه على اللاعب الياباني 'آراغا ريوراتو". ويلعب حامدي على الذهب بعد قليل . البطل حامدي يحقق انجازاً سعودياً ويلعب على الذهب بعد قليل صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-07 نجح بطل الكاراتيه السعودي طارق حامدي في بلوغ المباراة النهائية في منافسات وزن 75 كجم للعبة الكاراتيه، عقب فوزه على اللاعب الياباني 'آراغا ريوراتو". ويلعب حامدي على الذهب بعد قليل . 07 أغسطس 2021 - 28 ذو الحجة 1442 02:47 PM نجح بطل الكاراتيه السعودي طارق حامدي في بلوغ المباراة النهائية في منافسات وزن 75 كجم للعبة الكاراتيه، عقب فوزه على اللاعب الياباني 'آراغا ريوراتو". ويلعب حامدي على الذهب بعد قليل . ، البطل حامدي يحقق انجازاً سعودياً ويلعب على الذهب بعد قليل ،

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