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حرص وزير الرياضة المصري أشرف صبحي على الحضور إلى جانب وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، لمساندة نجم المنتخب السعودي للكاراتيه طارق حامدي.
جاءت هذه اللفتة من جانب الوزير المصري، مساندة لنجم الكاراتيه السعودي طارق حامدي في مشاركته لمنازلة اللاعب الإيراني.
وكان اللاعب السعودي طارق حامدي قد ضمن أول ميدالية للمملكة في أولمبياد طوكيو في منافسات وزن 75 كجم للعبة الكاراتيه عقب فوزه على اللاعب الكندي دانيال "10/ 3" وتأهله لنصف النهائي.
وحلّ "حامدي" في وصافة المجموعة خلف الإيراني، ويلتقي في وقت لاحق مع متصدر المجموعة الأولى وهو البطل الياباني "اراجا".
وكان قد خسر حامدي النزال الأوّل أمام الكرواتي 'ايڤان' بنتيجة "3/2"، ثم فاز على الأمريكي براين آر بنتيجة "4/1"، وبعد ذلك تعادل مع الايراني "0/0"، قبل أن يختتم مبارياته في المجموعة بالفوز على اللاعب الكندي.
شاهد.. وزير الرياضة المصري إلى جانب الأمير عبدالعزيز بن تركي مساندًا للبطل "حامدي"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-07
حرص وزير الرياضة المصري أشرف صبحي على الحضور إلى جانب وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، لمساندة نجم المنتخب السعودي للكاراتيه طارق حامدي.
جاءت هذه اللفتة من جانب الوزير المصري، مساندة لنجم الكاراتيه السعودي طارق حامدي في مشاركته لمنازلة اللاعب الإيراني.
وكان اللاعب السعودي طارق حامدي قد ضمن أول ميدالية للمملكة في أولمبياد طوكيو في منافسات وزن 75 كجم للعبة الكاراتيه عقب فوزه على اللاعب الكندي دانيال "10/ 3" وتأهله لنصف النهائي.
وحلّ "حامدي" في وصافة المجموعة خلف الإيراني، ويلتقي في وقت لاحق مع متصدر المجموعة الأولى وهو البطل الياباني "اراجا".
وكان قد خسر حامدي النزال الأوّل أمام الكرواتي 'ايڤان' بنتيجة "3/2"، ثم فاز على الأمريكي براين آر بنتيجة "4/1"، وبعد ذلك تعادل مع الايراني "0/0"، قبل أن يختتم مبارياته في المجموعة بالفوز على اللاعب الكندي.
07 أغسطس 2021 - 28 ذو الحجة 1442
02:18 PM
اللاعب ضمن أول ميدالية للمملكة في أولمبياد طوكيو في منافسات وزن 75 كجم للعبة الكاراتيه
حرص وزير الرياضة المصري أشرف صبحي على الحضور إلى جانب وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، لمساندة نجم المنتخب السعودي للكاراتيه طارق حامدي.
جاءت هذه اللفتة من جانب الوزير المصري، مساندة لنجم الكاراتيه السعودي طارق حامدي في مشاركته لمنازلة اللاعب الإيراني.
وكان اللاعب السعودي طارق حامدي قد ضمن أول ميدالية للمملكة في أولمبياد طوكيو في منافسات وزن 75 كجم للعبة الكاراتيه عقب فوزه على اللاعب الكندي دانيال "10/ 3" وتأهله لنصف النهائي.
وحلّ "حامدي" في وصافة المجموعة خلف الإيراني، ويلتقي في وقت لاحق مع متصدر المجموعة الأولى وهو البطل الياباني "اراجا".
وكان قد خسر حامدي النزال الأوّل أمام الكرواتي 'ايڤان' بنتيجة "3/2"، ثم فاز على الأمريكي براين آر بنتيجة "4/1"، وبعد ذلك تعادل مع الايراني "0/0"، قبل أن يختتم مبارياته في المجموعة بالفوز على اللاعب الكندي.
، شاهد.. وزير الرياضة المصري إلى جانب الأمير عبدالعزيز بن تركي مساندًا للبطل "حامدي" ،
المصدر : الخليج 365
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