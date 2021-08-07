شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. متحدث الأحوال المدنية يوضح آلية خدمة التعريف الإلكتروني عبر منصة أبشر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر، اليوم السبت، آلية خدمة التعريف الإلكتروني عبر منصة أبشر.

وقال محمد الجاسر، أن خدمة التعريف الإلكتروني هي خدمة موجودة مسبقًا ولكن الأحوال المدنية تعيد حث المواطنين على الاستفادة منها، لافتًا إلى أن هذه الخدمة لا تستلزم حضور الأب أو الأم في مكتب الأحوال المدنية كمعرف لأبنائهم عند إصدار بطاقة الهوية الوطنية.

وأشار متحدث الأحوال المدنية، إلى أنه بإمكانهم الدخول إلى حساب الأب أو الأم في أبشر ورفع الصورة والتعريف على الابن أو البنت إلكترونيًا دون الحاجة للحضور أو استخدام الورق، فيما لتفويض أحد لاستلام البطاقة يكون عبر الدخول إلى حساب أبشر واختيار خدمات التفويض الإلكتروني وعمل التفويض.