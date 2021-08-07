شكرا لمتابعة خبر عن وزير الخارجية:‏ أرحب بتعيين غروندبرغ مبعوثاً خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة لليمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

رحب وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم السبت، بتعيين هانس غروندبرغ مبعوثاً خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة لليمن.

وقال وزير الخارجية، عبر حسابه على تويتر: "‏أرحب بتعيين السيد هانس غروندبرغ مبعوثاً خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، نتمنى له التوفيق في مهامه الجديدة" .

وأكد الأمير فيصل بن فرحان، أن: "المملكة ستستمر في دعمها لكل الجهود الهادفة للوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية ينهي معاناة الشعب اليمني الشقيق ويضمن تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لليمن والمنطقة".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أعلن أمس، عن تعيين الدبلوماسي السويدي هانس جروندبرج، مبعوثًا جديدًا له إلى اليمن، بعد تأجيل لعدة أسابيع، حيث كانت الصين تنظر فيما إذا كانت ستوافق على التعيين، الأمر الذي يتطلب اتفاقًا في مجلس الأمن.