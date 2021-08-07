الاتحاد السعودي للهجن: بدء التسجيل في جائزة سيف ولي العهد للنقاط

الرياض - محمد عبدالله - أعلن الاتحاد السعودي للهجن، عن بدء تسجيل الراغبين في المشاركة بجائزة سيف ولي العهد للنقاط، في مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة التي تنطلق غدًا الأحد بالطائف.

وذكر اتحاد الهجن –عبر تويتر- أن التسجيل يتم في مبنى التسجيل بميدان الهجن بالطائف، وأن المستندات المطلوبة لتسجيل الراغبين في المشاركة في جائزة سيف ولي العهد للنقاط تشمل التالي: صورة من هوية المشارك، وبرنت حديث موضحًا فيه المطايا المشاركة في الجائزة، وصورة من شعار المالك.

يشار إلى أن الاتحاد السعودي للهجن قام بإهداء الطائف أكبر مجسم في العالم للهجن، ويحتوي على 51 ألف مصباح مضيء، وذلك تزامنًا مع قرب انطلاق مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة.

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