غدًا.. عودة مديري ووكلاء المدارس والهيئة الإدارية التعليمية

الرياض - محمد عبدالله - تبدأ غدًا الأحد، عودة مديري ووكلاء المدارس والهيئة الإدارية التعليمية في جميع المراحل الدراسية استعدادًا للعام الدراسي الجديد.

وذكرت قناة الإخبارية، أنَّ عودة المعلمين والمعلمات الممارسين للتدريس في جميع المراحل الدراسية ستكون يوم الأحد الموافق 14 محرم 1443 هـ.

وكانت وزارة التعليم ذكرت في وقت سابق، أن نسبة التحصين في التعليم العام جاءت كالآتي: «61% للطلاب والطالبات، 92% للمعلمين والمعلمات والإداريين والموظفين».

وأضافت أنَّ نسبة تحصين طلاب وطالبات التعليم الجامعي وصلت إلى 85%، و64% نسبة تحصين الكادر الأكاديمي والموظفين.

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التعليم: نسبة تحصين الطلاب 61% للعام و85% للجامعي و92% للمعلمين