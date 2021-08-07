أمانة جدة تضبط منزلًا لتصنيع العرق المُسكِر خلال جولاتها الرقابية

الرياض - محمد عبدالله - ضبطت أمانة محافظة جدة، منزلًا شعبيًا في بلدية الشرفية الفرعية، تستغله عمالة لتصنيع العرق المُسْكِر.

وذكرت أمانة جدة –عبر تويتر- أنه تمَّ ضبط موقع عبارة عن منزل شعبي تستغله عمالة لتصنيع العرق المسكر بنطاق بلدية الشرفية الفرعية، وذلك من خلال جولات الرقابة للفرق الميدانية.

من جهة أخرى، نفذت أمانة جدة (4141) جولة لمتابعة الامتثال للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية.

كما أزالت مباني مخالفة عبارة عن مكاتب للخدمات والتعقيب، بمخطط المعارض في نطاق بلدية الجنوب الفرعية، وذلك ضمن الجهود الميدانية لرصد جميع المخالفات واستكمال الإجراءات اللازمة حيالها.

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