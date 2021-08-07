توكلنا يجيب عن أبرز ٥ أسئلة عن السفر والتحصين والحجر المنزلي

الرياض - محمد عبدالله - أجاب تطبيق توكلنا عن أبرز 5 أسئلة شائعة تتعلق بالسفر والتحصين والحجر المنزلي، ردا على استفسارات المواطنين.

وقال تطبيق توكلنا عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، إن القادم من الخارج يلزمه تحميل التطبيق أثناء الحجر المنزلي وألا يسجل خروج منه وأن يتصل بالإنترنت ويفعل خاصية الموقع الجغرافي.

وأن يكون موجودا داخل السكن المحدد في توكلنا، ولا يغادر إلا بعد انتهاء الحجر المنزلي وتغير الحالة

الصحية إلى اللون الأخضر، وفقا لتطبيق توكلنا.

وأضاف توكلنا أن المواطن أو المقيم «التابع لمواطن» القادم من سفر «اللون الأزرق» عند إتمامه متطلبات الحجر المنزلي، وإكمال المدة 7 أيام يقوم بعمل فحص كورونا لمن عمره 7 سنوات وأكثر .

وبعد ظهور نتيجة فحص سلبية، وتحول الحالة الصحية لديه إلى اللون الأخضر يمكنه الخروج وممارسة الحياة الطبيعية.

وأكد توكلنا أن المقيم أو الزائر القادم من السفر «اللون البنفسجي» عند إتمامه متطلبات الحجر المؤسسي، وإكمال المدة المطلوبة، وعمل الفحوصات اللازمة، وتظهر نتيجة فحص سلبية لمن عمره 7 .

سنوات وأكثر، وتحول الحالة الصحية إلى اللون الأخضر؛ يمكنه الخروج وممارسة الحياة الطبيعية.

ووفقا لتطبيق توكلنا أن الشخص يعد محصنا عندما يظهر لديه في الحالة الصحية «اللون الأخضر

الغامق» مع محصن أو محصن متعافي أو محصن جرعة أولى.

وتابع توكلنا أن القادم من السفر وعمره أقل من 7 سنوات، يلزمه أن يحدد مكان السكن في توكلنا خلال 8 ساعات من وصوله، وأن يطبق الحجر المنزلي مدة 7 أيام، ولا يلزمه إجراء فحص.

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