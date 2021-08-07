القويزاني: السعودية لها سجل حافل في المبادرات الصحية العالمية

الرياض - محمد عبدالله - أكد الرئيس التنفيذي المكلف لهيئة الصحة العامة (وقاية)، عبدالله القويزاني، أن السعودية لها سجل حافل في المبادرات الصحية العالمية، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وقال القويزاني –عبر حسابه الرسمي على تويتر- : «بصفتها شريكًا رئيسيًا لمنظمة الصحة العالمية، المملكة العربية السعودية بسجل حافل في المبادرات الصحية العالمية لحماية الصحة، وللوصول إلى هدفها المشترك المتمثل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة».

وكانت منظمة الصحة العالمية وجهت الشكر للسعودية لدعمها المستمر لبرامج وعمليات منظمة الصحة العالمية.

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