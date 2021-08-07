تحت رعاية ولي العهد.. انطلاق مهرجان الهجن غدًا بالطائف

الرياض - محمد عبدالله - تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، تنطلق غداً الأحد منافسات مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة، الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن، وذلك على ميدان محافظة الطائف لسباقات الهجن.

وأوضح الاتحاد السعودي الهجن، في بيان له، أنه المهرجان خصص جوائز مالية تُعد من أعلى الجوائز في السباقات الرياضية، إذ تبلغ قيمتها الإجمالية 53 مليون ريال، يتنافس عليها المئات من أشهر ملاك الهجن المحلية والعربية والدولية، على مرحلتين (تمهيدية ونهائية)، ويبلغ مجموع أشواطهما 532 شوطاً، كما خصص المهرجان مليون ريال لجائزة سيف ولي العهد، التي سيفوز بها مالك الهجن الأكثر حصولاً على النقاط في الأشواط العامة للمهرجان.

وتنطلق المرحلة التمهيدية للمهرجان بـ320 شوطًا، وبمشاركة جميع الفئات العمرية للهجن، وتستمر لمدة 11 يومًا، يليها أشواط الماراثون وهي 8 أشواط، وتقام يوم الخميس 11 محرم 1443هـ، الموافق 19 أغسطس 2021م، كما تنطلق يوم الخميس 25 محرم 1443هـ، الموافق 2 سبتمبر 2021م، المرحلة النهائية بـ 204 أشواط.

ويحظى المهرجان بدعم واهتمام كبيرين، من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لقطاع الهجن وتطويره، وفق رؤية طموحة تواكب مكانة المملكة وتطلعات أبنائها، وتحقق أهداف ملاك الهجن وعشاق هذه الرياضة في جميع مناطق المملكة والوطن العربي.

ويسعى مهرجان ولي العهد للهجن إلى تأصيل تراث رياضة سباقات الهجن وتعزيزها في الثقافة السعودية والعربية والإسلامية، إلى جانب دعم الحركة السياحية والاقتصادية بالمملكة، بما يعزز المشاركة المجتمعية، ويؤصِّل الموروث الوطني، ويعكس العمق الحضاري للمملكة.

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