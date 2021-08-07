«الأحوال المدنية» توضح إجراءات تغيير المهنة ببطاقة الهوية

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، إجراءات تغيير المهنة من طالب إلى موظف ببطاقة الهوية، مشيرة إلى أنّه يستلزم إحضار خطاب من جهة العمل بتاريخ حديث.

وذكر حساب «العناية بالعملاء» التابع للأحوال المدنية –عبر تويتر- ردًّا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص: «توجه إلى أقرب مكتب لتعديل المهنة، مع إحضار خطاب بتاريخ حديث من جهة العمل موضح به السجل المدني، موقع ومختوم، ولا يلزم حجز موعد».

وقال المواطن في استفساره: إنه يحتاج إلى تغيير المهنة من طالب لموظف، فما هو المطلوب؟

من جهة أخرى، أوضحت الأحوال المدنية، أنه يمكن للمواطن أو المواطنة تجديد الهوية الوطنية قبل انتهائها بـ١٨٠ يومًا.

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