الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-07

المرور يحدد الأماكن التي يُمنع الوقوف أو توقف المركبات بها

متابعات الخليج 365 - الرياض

حددت الإدارة العامة للمرور الأماكن التي يُمنع الوقوف أو التوقف فيها بالمركبات، ومنها الجسور، وممرات المشاة والأرصفة المخصصة للمشاة.

الإشارة الضوئية والأرصفة

وتضمنت الأماكن التي يحظر الوقوف أو التوقف بها، أيضا عدم التوقف بعرض الطريق أو في منتصفه، وممرات المشاة، وعلى بُعد 15 متراً أو أقل من الإشارة الضوئية، والأرصفة المخصوصة لسير المشاة.

أماكن الاصطفاف المخصصة

كما يمنع التوقف في أماكن الاصطفاف المخصصة لفئة معينة من المركبات، وعلى بعد 15 متراً أو أقل من منعطف، وعلى بعد أقل من متر ونصف من ممرات طلبة المدارس.



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