- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
محمد بن مسعود - الدمام - حقق اللاعب السعودي طارق حامدي اول فوز له ضمن مبارياته في منافسات وزن 75 كجم للعبة الكاراتيه على اللاعب الأمريكي براين آر.
وكان قد خسر حامدي النزال الأوّل أمام الكرواتي 'ايڤان' بنتيجة '3/2' .
ووضعت القرعة اللاعب السعودي في المجموعة الثانية إلى جانب الإيراني ساجاد جانجزاده، والكندي دانيال جيسينسكي، و الأمريكي براين آر، والكرواتي إيفان كفيسيتش.
ويتأهل لاعبان من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي علماً بأن الرباعي المتأهل سيضمن الحصول على ميدالية.
الثنائي الخاسر في نصف النهائي سيحصل على الميدالية البرونزية لكل منهما، إضافة إلى صاحبي المركزين الأول والثاني، اللذين يتوجان بالذهبية والفضية.
07 أغسطس 2021 - 28 ذو الحجة 1442 12:32 PMالبطل السعودي حامدي يفوز بأول مبارياته بمنافسات الكاراتيه في أولمبياد طوكيو
حقق اللاعب السعودي طارق حامدي اول فوز له ضمن مبارياته في منافسات وزن 75 كجم للعبة الكاراتيه على اللاعب الأمريكي براين آر.
وكان قد خسر حامدي النزال الأوّل أمام الكرواتي 'ايڤان' بنتيجة '3/2' .
ووضعت القرعة اللاعب السعودي في المجموعة الثانية إلى جانب الإيراني ساجاد جانجزاده، والكندي دانيال جيسينسكي، و الأمريكي براين آر، والكرواتي إيفان كفيسيتش.
ويتأهل لاعبان من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي علماً بأن الرباعي المتأهل سيضمن الحصول على ميدالية.
الثنائي الخاسر في نصف النهائي سيحصل على الميدالية البرونزية لكل منهما، إضافة إلى صاحبي المركزين الأول والثاني، اللذين يتوجان بالذهبية والفضية.
، البطل السعودي حامدي يفوز بأول مبارياته بمنافسات الكاراتيه في أولمبياد طوكيو ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر البطل السعودي حامدي يفوز بأول مبارياته بمنافسات الكاراتيه في أولمبياد طوكيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.