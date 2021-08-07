، البطل السعودي حامدي يفوز بأول مبارياته بمنافسات الكاراتيه في أولمبياد طوكيو ،

محمد بن مسعود - الدمام - حقق اللاعب السعودي طارق حامدي اول فوز له ضمن مبارياته في منافسات وزن 75 كجم للعبة الكاراتيه على اللاعب الأمريكي براين آر.

وكان قد خسر حامدي النزال الأوّل أمام الكرواتي 'ايڤان' بنتيجة '3/2' .

ووضعت القرعة اللاعب السعودي في المجموعة الثانية إلى جانب الإيراني ساجاد جانجزاده، والكندي دانيال جيسينسكي، و الأمريكي براين آر، والكرواتي إيفان كفيسيتش.

ويتأهل لاعبان من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي علماً بأن الرباعي المتأهل سيضمن الحصول على ميدالية.

الثنائي الخاسر في نصف النهائي سيحصل على الميدالية البرونزية لكل منهما، إضافة إلى صاحبي المركزين الأول والثاني، اللذين يتوجان بالذهبية والفضية.