الجمارك توضح حقوق المبتعث في الإعفاء الجمركي لمرة واحدة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك، ‏أنه يتم إعفاء المبتعث بالخارج من الرسوم ‏الجمركية ولمرة واحدة فقط، على الأشياء ‏المستعملة.‏

وأشارت الهيئة إلى أن الإعفاء يشمل، الأثاث ‏المنزلي والأمتعة الشخصية المستعملة، وذلك ‏أثناء العودة بعد انتهاء البعثة، أو انتهاء العمل ‏بالخارج، مع تقديم ما يثبت ذلك.‏

فرض الرسوم والضرائب

وأبانت أنه يتم فرض الرسوم والضرائب على الأمتعة ‏الشخصية الجديدة (مغلفة تغليف المصنع) في حال ‏تجاوزت 3 آلاف ريال.

واشترطت الإفصاح وتعبئة نموذج الإقرار عند دخول البلاد في حال كان المسافر يحمل ما قيمته 60 ألف ريال أو أكثر وما يعادلها من الأموال أو المجوهرات أو المعادن الثمينة.

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