الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-07

التعليم تعتمد تطبيق السنة الأولى المشتركة لنظام مسارات الثانوية على المدارس

متابعات الخليج 365 - الرياض

اعتمد وزير التعليم قراراً بتطبيق السنة الأولى المشتركة من نظام مسارات الثانوية العامة وخطتها الدراسية ومناهجها المطورة ابتداء من العام الدراسي المقبل ١٤٤٣ للمرحلة الثانوية على جميع المدارس الحكومية والأهلية ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، والمدارس السعودية في الخارج، والمدارس الليلية، ومدارس تعليم الكبيرات.

تطوير المسارات والخطط الدراسية

ويتضمن البرنامج التنفيذي لتطوير المسارات والخطط الدراسية والأكاديميات إجراء ما يلزم للتطبيق والتنسيق مع قطاعات الوزارة ذات العلاقة وإدارات التعليم؛ ومتابعة عمليات التطوير عليها، والرفع بتقارير دورية للجنة الرئيسية للخطط الدراسية والمناهج.

تقارير فصلية للبرنامج التنفيذي

وبالإضافة لمتابعة التطبيق من قطاعات الوزارة وإدارات التعليم في المناطق والمحافظات وفق اختصاصها ونطاقها في الإشراف الفني والإداري؛ مع رفع إدارات التعليم بتقارير فصلية للبرنامج التنفيذي لتطوير المسارات والخطط الدراسية والأكاديميات وفق النماذج المبلغة منهم عليها.



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