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قصف الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم، عددًا من المواقع في قطاع غزة، أوقعت دمارًا وخرابًا في ممتلكات الفلسطينيين.
وأفادت مصادر محلّيّة في غزة أن طائرة حربية إسرائيلية قصفت موقعًا شرق حي التفاح شرق مدينة غزة؛ ما ألحق دمارًا بها وبالممتلكات المجاورة، دون أن يبلّغ عن إصابات في صفوف الفلسطينيين، وموقعًا آخر شرق بلدة جباليا شمالًا، وأوقعت به أضرارًا جسيمة؛ حيث هرعت مركبات الإطفاء للمكان دون أن يبلّغ عن إصابات.
كما قصف طيران الاحتلال موقعًا شمال بلدة بيت لاهيا شمالًا؛ ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية به، وبممتلكات الفلسطينيين المجاورة للموقع.
طيران الاحتلال الإسرائيلي يستهدف عددًا من المواقع في قطاع غزّةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-07
قصف الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم، عددًا من المواقع في قطاع غزة، أوقعت دمارًا وخرابًا في ممتلكات الفلسطينيين.
وأفادت مصادر محلّيّة في غزة أن طائرة حربية إسرائيلية قصفت موقعًا شرق حي التفاح شرق مدينة غزة؛ ما ألحق دمارًا بها وبالممتلكات المجاورة، دون أن يبلّغ عن إصابات في صفوف الفلسطينيين، وموقعًا آخر شرق بلدة جباليا شمالًا، وأوقعت به أضرارًا جسيمة؛ حيث هرعت مركبات الإطفاء للمكان دون أن يبلّغ عن إصابات.
كما قصف طيران الاحتلال موقعًا شمال بلدة بيت لاهيا شمالًا؛ ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية به، وبممتلكات الفلسطينيين المجاورة للموقع.
07 أغسطس 2021 - 28 ذو الحجة 1442
11:23 AM
أوقعت دمارًا وخرابًا في ممتلكات الفلسطينيين.. ولا أنباء عن إصابات
قصف الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم، عددًا من المواقع في قطاع غزة، أوقعت دمارًا وخرابًا في ممتلكات الفلسطينيين.
وأفادت مصادر محلّيّة في غزة أن طائرة حربية إسرائيلية قصفت موقعًا شرق حي التفاح شرق مدينة غزة؛ ما ألحق دمارًا بها وبالممتلكات المجاورة، دون أن يبلّغ عن إصابات في صفوف الفلسطينيين، وموقعًا آخر شرق بلدة جباليا شمالًا، وأوقعت به أضرارًا جسيمة؛ حيث هرعت مركبات الإطفاء للمكان دون أن يبلّغ عن إصابات.
كما قصف طيران الاحتلال موقعًا شمال بلدة بيت لاهيا شمالًا؛ ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية به، وبممتلكات الفلسطينيين المجاورة للموقع.
، طيران الاحتلال الإسرائيلي يستهدف عددًا من المواقع في قطاع غزّة ،
المصدر : الخليج 365
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