شكرا لمتابعة خبر عن "التعليم" تعتمد تطبيق السنة الأولى المشتركة لنظام مسارات الثانوية على جميع المدارس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، قراراً بتطبيق السنة الأولى المشتركة من نظام مسارات الثانوية العامة وخطتها الدراسية ومناهجها المطورة ابتداء من العام الدراسي القادم ١٤٤٣ للمرحلة الثانوية على جميع المدارس الحكومية والأهلية ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، والمدارس السعودية في الخارج، والمدارس الليلية، ومدارس تعليم الكبيرات.

ويكلف البرنامج التنفيذي لتطوير المسارات والخطط الدراسية والأكاديميات بإجراء ما يلزم للتطبيق والتنسيق مع قطاعات الوزارة ذات العلاقة وإدارات التعليم؛ ومتابعة عمليات التطوير عليها، والرفع بتقارير دورية للجنة الرئيسية للخطط الدراسية والمناهج.

ويأتي ذلك بالإضافة لمتابعة التطبيق من قطاعات الوزارة وإدارات التعليم في المناطق والمحافظات وفق اختصاصها ونطاقها في الإشراف الفني والإداري؛ مع رفع إدارات التعليم بتقارير فصلية للبرنامج التنفيذي لتطوير المسارات والخطط الدراسية والأكاديميات وفق النماذج المبلغة منهم عليها.