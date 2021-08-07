شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. إطلاق مركز لقاحات ‎كورونا متنقل في ‎جازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

أطلقت الجهات المعنية مركز لقاحات ‎كورونا المتنقل في ‎جازان يضم 3 عيادات وكوادر طبية من المستشفى الجامعي بالمنطقة.

وقالت الدكتورة عزة مهنا المشرفة الطبية بعربة لقاحات كورونا المتنقلة أن فكرة العربة المتنقلة جاءت للوصول إلى شريحة كبيرة من المجتمع ،وهي من النقاط التي قدمتها جامعة جازان لتوسيع نطاق المناعة المجتمعية

وأضافت:"في العربة المتنقلة يوجد ٣عيادات لتحضير جرعات لقاح كورونا ،في البداية يتقدم مستفيدي اللقاح للتسجيل وبعد التأكيد من صحة البيانات يدخل المستفيد لأخذ اللقاح والتأكد بعد ذلك من سلامته والخروج بشكل آمن".

وأشارت إلى أن العربة المتنقلة تضم 3 عيادات وكوادر طبية من المستشفى الجامعي بالمنطقة، كما يوجد الكثير من المتطوعين والمتطوعات الذين بادروا بأنفسهم لتقديم الخدمة المجتمعية لمنطقتهم.