شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. شاب يكشف عن قصة دفعته لتعلم صناعة المأكولات الفلبينية وبيعها بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف مواطن شاب، عن قصة تعلمه فن صناعة المأكولات الفلبينية وبيعها في الرياض، وذلك بعد أن شجعته زوجته.

وأوضح الشاب مسعود الشريف، أن الفكرة بدأت حينما كانت زوجته في فترة الحمل وكانت تشتهي الأكل الفلبيني ولم يجده في ذلك الحين، الأمر الذي شجعه على خوض التجربة والدخول في هذا المجال؛ حيث افتتح مشروع فود ترك وكانت زوجته تعطيه الوصفات وهو يقوم بتنفيذها، بحسب قناة "العربية" .

وقال إنه قرر الذهاب إلى منطقة مانيلا بالفلبين وادعى أنه أفريقي وفاقد لأوراقه الرسمية ويحتاج إلى العمل فقط مقابل الطعام، وبعد أن أتقن صناعة المأكولات عاد إلى المملكة وافتتح مشروعه الخاص، لافتًا إلى أن جميع الأشخاص هناك تعاونوا معه بعد أن علموا أنه متزوج فلبينية وله منها طفلة.