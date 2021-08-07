شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة السماح للمحصنين الصلاة بالمسجد الحرام بدون تصريح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

كشفت مصادر حقيقة الأنباء التي تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي عن السماح بالصلاة فى المسجد الحرام للمحصنين بدون تصريح.

وأكد مصدر مسؤول برئاسة شؤون الحرمين على عدم صحة ذلك؛ مشيرا إلى أن مثل هذه الأخبار يجب أن تؤخذ من المصادر الرسمية.

وأضاف المصدر أن نظام الصلاة في المسجد الحرام على ما كان عليه ويلزم لمن يرغب الصلاة او العمرة الحصول على تصريح عبر تطبيق توكلنا او اعتمرنا ويشترط ان يكون محصنًا بالحصول على جرعتين من لقاح كورونا.