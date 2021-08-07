شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "الخارجية الأمريكية" تشكر مواطنًا لاكتشافه ثغرة أمنية في موقعها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجهت وزارة الخارجية الأمريكية، خطاب شكر إلى المواطن حمود الهلماني، لمساهمته في رفع مستوى الحماية لديها.

وشكرت الوزارة الأمريكية المختص في الأمن السيبراني حمود الهلماني، بعد إرساله تقريرًا للخارجية الأمريكية يتعلق باكتشافه إحدى الثغرات الأمنية لديها بموقع الوزارة.

وأبلغت وزارة الخارجية الأمريكية، الهلماني، باكتشاف الثغرة الأمنية والسيطرة عليها، وأن الوضع الأمني السيبراني لديهم تحسن بسبب بلاغه، بحسب قناة "الإخبارية" .