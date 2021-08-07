شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. نفوق قطيع من الأغنام إثر تعرضها لصاعقة رعدية بجازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي نفوق أغنام يمتلكها أحد الموطنين في محافظة الدرب بمنطقة جازان. بعد تعرضها لصاعقة رعدية.

وبين مقطع الفيديو عدداً من الأغنام النافقة وهي ممددة على الأرض داخل "الحظيرة"، إثر تعرضها لصاعقة رعدية.

وقد شهدت منطقة جازان خلال الأيام الماضية هطول أمطار غزيرة، سالت على أثرها الأودية والشعاب، كما أدت إلى حدوث انهيارات وإغلاق بعض الطرق، ولا تزال التوقعات تشير إلى استمرار هطول الأمطار على محافظات المنطقة.