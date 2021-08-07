شكرا لمتابعة خبر عن المرور يحدد الأماكن التي يُمنع الوقوف أو التوقف بالمركبات فيها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حددت الإدارة العامة للمرور الأماكن التي يُمنع الوقوف أو التوقف فيها بالمركبات، ومنها الجسور، وعكس اتجاه السير.

وتضمنت الأماكن أيضا عدم التوقف بعرض الطريق أو في منتصفه، وممرات المشاة، وعلى بُعد 15 متراً أو أقل من الإشارة الضوئية، والأرصفة المخصوصة لسير المشاة.

كما يمنع التوقف في أماكن الاصطفاف المخصصة لفئة معينة من المركبات، وعلى بعد 15 متراً أو أقل من منعطف، وعلى بعد أقل من متر ونصف من ممرات طلبة المدارس.