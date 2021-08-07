شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن يوضح الإجراء المتبع حال انتهاء المستند والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح حساب المواطن الإجراء المتبع حال انتهاء المستند ، مؤكدا على ضرورة حذفه وإضافة المستند الجديد.

وقال البرنامج " في حال انتهاء المستند يلزمك حذفه وارفاق عقد إيجار موحد (ساري الصلاحية) بإسم المتقدم بالطلب من خلال حسابك عبر البوابة الإلكترونية (تفاصيل الطلب، إدارة المرفقات)".

جاء ذلك ردا على استفسار تلقاه برنامج حساب المواطن من أحد المتابعين حول الإجراء المتبع في حال انتهاء المستند .