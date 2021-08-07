حساب المواطن: حالة السكن أو نوعه لا تؤثر على الدعم

الرياض - محمد عبدالله - جدَّد برنامج حساب المواطن، التذكير بأنَّ حالة السكن أو نوعه لا تؤثّر على الدعم المقدَّم من البرنامج للمستفيد، وأنَّ الدعم يصرف حسب معايير الاستحقاق، والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج –عبر تويتر- ردًا على استفسار بهذا الخصوص، أنَّ «حالة السكن ونوع السكن لا تؤثر في دعم حساب المواطن، حيث يصرف الدعم بناءً على إجمالي دخلك كفرد مستقل».

وأشار البرنامج إلى أنه لمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن يمكن استخدام حاسبة الدعم التقديرية، من خلال الرابط التالي اضغط هنا

وأضاف أن الدعم يصرف حسب معايير الاستحقاق، والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

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