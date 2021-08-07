تعرف على أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت

محمد الفلاح - السبت 7 أغسطس 2021

تراجعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم السبت 7 أغسطس 2021، إثر انخفاض أسعار المعدن النفيس عالميا بالأمس.



وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، خلال التعاملات المبكرة من صباح السبت إلى مستوى 212.68 ريال (56.71 دولار).

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية (الأكثر تداولا بالأسواق) إلى مستوى 186.09 ريال (49.62 دولار).

ونزل سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية، السبت، إلى مستوى 159.51 ريال (42.54 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في السعودي، السبت، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 124.06 ريال (33.08 دولار).

تراجع سعر الأوقية (الأونصة) في السعودية، السبت، إلى مستوى 6618.75 ريال (1765 دولارا).

وانخفض سعر الجنيه الذهب في السعودية، السبت، إلى مستوى 1488.74 ريال (397 دولارا).

وعالميا، نزل سعر الذهب أمس الجمعة، إذ تعرض لضغوط من الدولار الأقوى في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون تقرير الوظائف الأمريكية لاستقاء مؤشرات بشأن موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسات.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 2% إلى 1782.83 دولار للأوقية (الأونصة)، وقال ستيفن إينس الشريك الإداري لدى إس.بي.آي كابيتال لإدارة الأصول "إذا حصلنا على مزيج من أرقام قوية حقا للتوظيف تأتي على خلفية من خطاب يميل إلى التشديد النقدي من مجلس الاحتياطي الاتحادي، أعتقد أن هذا سيفزع أي أسواق حساسة لأسعار الفائدة مثل الذهب".

وتابع: "ذلك هو السبب في أننا نشهد عمليات خفض للمخاطر حاليا".

وبدأت المخاوف حيال الخفض التدريجي للتحفيز، بعد أن قال ريتشارد كلاريدا نائب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي إن الشروط لزيادة أسعار الفائدة قد تُلبى في أواخر 2022، وإن البنك المركزي قد يبدأ في تقليص برنامجه لشراء الأصول هذا العام.

وقال كريستوفر والر عضو مجلس محافظي البنك إنه يرى احتمالا لخفض السياسة التيسيرية في وقت أقرب مما يتوقع البعض، بالنظر إلى تقدم التعافي الاقتصادي وتحسن سوق العمل.

ويقلص ارتفاع أسعار الفائدة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1% مما يقلص جاذبية الذهب لحائزي بقية العملات.