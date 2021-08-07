السعودية | المملكة تلغي رسم الحماية على واردات القمح

المناطق - الرياض

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، أمس، أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ألغت “رسم الحماية” المطبق على واردات القمح.

ويأتي ذلك في إطار خطة لتحرير واردات الحبوب التي تستوردها شركات المطاحن المملوكة للقطاع الخاص، بعد أن كانت الرسوم تطبق على الواردات لحماية مزارعي الحبوب المحليين.

وجاء القرار بعد أن استكملت المملكة هذا العام تخصيص شركات مطاحنها في إطار خطة ستسمح للشركات بشراء القمح مباشرة من الأسواق العالمية وكذلك من المؤسسة العامة للحبوب.