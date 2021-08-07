شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. قائد مركبة متهور يتجاوز المركبات على أكتاف طريق سريع في أبها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

أظهر مقطع فيديو قائد مركبة متهور يسير بسرعة عالية معرضا حياته وحياة الآخرين للخطر على طريق سريع في أبها.

وبين مقطع الفيديو قائد المركبة وهو يقودها بتهور ويتجاوز المركبات على أكتاف الطريق، ما كاد يتسبب في حـادث على طريق الملك عبدالله في أبها.

وفي وقت سابق حذرت المرور من استخدام كتف الطريق، مؤكدة أنه مخالفة مرورية تستوجب غرامة تتراوح من 2000 إلى 3000 ريال.