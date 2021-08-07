«السعودية للكهرباء»: الخصم من الرصيد الدائن عند صدور أي فواتير

الرياض - محمد عبدالله - أكدت الشركة السعودية للكهرباء، الجمعة، أنَّه في حالة وجود «رصيد دائن» للمشترك يتم الخصم منه عند صدور أي فواتير.

جاء ذلك ردًا على تساؤل ورد للشركة عبر حسابها الرسمي «العناية بالمشتركين»، بموقع «تويتر» قال فيه أحد المستفيدين: «دفعت مبلغا حفاظاً على استمرار الخدمة؛ فكيف أستفيد من المبلغ المتبقي بعد تصحيح الفاتورة؟ وكم المبلغ الصحيح بعد تعديل الفاتورة؟».

وأشارت الشركة إلى أنه إذا أرد المشترك استرداد المبلغ، فإنه يتم التواصل معها، عبر البريد التالي:

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