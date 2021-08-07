استشاري: الوصول للمناعة المجتمعية بنهاية 2021.. لكن «دلتا» قد يقلب الموازين

الرياض - محمد عبدالله - توقَّع استشاري الأمراض المعدية الدكتور غسان يوسف، الوصول إلى المناعة المجتمعية في السعودية بنهاية العام الجاري 2021، أو بداية العام المقبل.

وأضاف «يوسف» بمداخلة لقناة «الإخبارية»، أنه في حالة الاستمرار على وتيرة التطعيم الحالية (بتطعيم نصف مليون شخص في اليوم)؛ فمن المتوقع الوصول إلى المناعة المجتمعية خلال أشهر.

وتابع، أن متحوِّر «دلتا» قد يقلب الموازين وقد يتطلب الوصول إلى مناعة مجتمعية بتطعيم 80% أو 90%؛ بسبب سرعة انتشاره كونه ينتشر بمعدل 3 أضعاف المتحور العادي.

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