، بالصور.. صخرة ضخمة تقتحم منزل مواطن بفيفا بفعل الأمطار.. ولا إصابات ،

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تسبَّب انهيار صخري ضخم في إحداث أضرار جسيمة بمنزل مواطن في محافظة فيفاء شرقي منطقة جازان نتيجة للأمطار الغزيرة التي ضربت المنطقة.
وبحسب المعلومات التي تحصلت عليها "الخليج 365" فإن الأضرار لحقت فقط بالمبنى، فيما نجا مَن كان بداخله من أية إصابات.
وقال شهود عيان إن الصخرة الضخمة المنهارة توقفت على بُعد أمتار من المبنى وإلا كانت العواقب أكبر.
وكان شرق جازان قد تعرض لأمطار غزيرة خلال الفترة الماضية، تسببت في جريان عدد من الأودية والشعاب، وحدوث انهيارات أدت إلى إغلاق بعض الطرق، فيما لم تُسجَّل أية حالات وفاة سوى حالة غرق وحيدة لطفل بالعارضة، وجرف مركبة، ونجا قائدها.
فيما لا تزال التوقعات تشير إلى استمرار هطول الأمطار المصحوبة بالرعد والبَرَد والسيول على محافظات جازان.
بالصور.. صخرة ضخمة تقتحم منزل مواطن بفيفا بفعل الأمطار.. ولا إصاباتقاسم الخبراني الخليج 365 2021-08-07
تسبَّب انهيار صخري ضخم في إحداث أضرار جسيمة بمنزل مواطن في محافظة فيفاء شرقي منطقة جازان نتيجة للأمطار الغزيرة التي ضربت المنطقة.
وبحسب المعلومات التي تحصلت عليها "الخليج 365" فإن الأضرار لحقت فقط بالمبنى، فيما نجا مَن كان بداخله من أية إصابات.
وقال شهود عيان إن الصخرة الضخمة المنهارة توقفت على بُعد أمتار من المبنى وإلا كانت العواقب أكبر.
وكان شرق جازان قد تعرض لأمطار غزيرة خلال الفترة الماضية، تسببت في جريان عدد من الأودية والشعاب، وحدوث انهيارات أدت إلى إغلاق بعض الطرق، فيما لم تُسجَّل أية حالات وفاة سوى حالة غرق وحيدة لطفل بالعارضة، وجرف مركبة، ونجا قائدها.
فيما لا تزال التوقعات تشير إلى استمرار هطول الأمطار المصحوبة بالرعد والبَرَد والسيول على محافظات جازان.
07 أغسطس 2021 - 28 ذو الحجة 1442
01:10 AM
شهود عيان لـ"الخليج 365": توقفت على بُعد أمتار من المبنى وإلا كانت العواقب أكبر
تسبَّب انهيار صخري ضخم في إحداث أضرار جسيمة بمنزل مواطن في محافظة فيفاء شرقي منطقة جازان نتيجة للأمطار الغزيرة التي ضربت المنطقة.
وبحسب المعلومات التي تحصلت عليها "الخليج 365" فإن الأضرار لحقت فقط بالمبنى، فيما نجا مَن كان بداخله من أية إصابات.
وقال شهود عيان إن الصخرة الضخمة المنهارة توقفت على بُعد أمتار من المبنى وإلا كانت العواقب أكبر.
وكان شرق جازان قد تعرض لأمطار غزيرة خلال الفترة الماضية، تسببت في جريان عدد من الأودية والشعاب، وحدوث انهيارات أدت إلى إغلاق بعض الطرق، فيما لم تُسجَّل أية حالات وفاة سوى حالة غرق وحيدة لطفل بالعارضة، وجرف مركبة، ونجا قائدها.
فيما لا تزال التوقعات تشير إلى استمرار هطول الأمطار المصحوبة بالرعد والبَرَد والسيول على محافظات جازان.
، بالصور.. صخرة ضخمة تقتحم منزل مواطن بفيفا بفعل الأمطار.. ولا إصابات ،
المصدر : الخليج 365
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