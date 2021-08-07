شكرا لقرائتكم خبر عن 76 إنذارا لـ«التوطين» بمنشآت الشرقية.. واستثناء 6 قطاعات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجّه فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، 76 إنذارًا، للتطبيق والالتزام بقرار «التوطين»، الصادر في 25 شعبان الماضي، وذلك في حملة واسعة وشاملة على عدد من المجمعات التجارية بمدينة الدمام، استمرت أكثر من 4 ساعات، وشملت زيارة 210 منشآت تجارية متنوعة، بحضور مدير عام فرع الوزارة عبدالرحمن المقبل، ومساعد المدير العام لقطاع العمل محمد الأطرش، ومدير إدارة التفتيش بالإنابة بفرع الوزارة محمد القطان، وبمشاركة 24 مراقبًا ومراقبة.

فرصة كافية

وأكد عبدالرحمن المقبل لـ ”الخليج 365” أن الحملة استهدفت التحقق من بدء تنفيذ قرار الوزارة بقصر المهن والأنشطة على السعوديين داخل المجمعات المغلقة، ما عدا بعض المهن المحدودة البسيطة، التي لها نسب معينة للتوطين، مشيرًا إلى إعطاء الفرصة الكافية منذ إصدار القرار، حتى يتم الاستعداد لتوطين هذه المهن بالنسب المحددة، وإتاحة الفرصة لأبنائنا وبناتنا ليأخذوا وضعهم في هذه المجمعات، ويستطيعوا أن يشغلوا المساحة المناسبة في الوظائف، وبذلك تتوافر العديد من الأعمال والوظائف التي يكون فيها أبناء الوطن أهلا لها، ويثبتوا وجودهم.

بيئة خصبةوقال: إنه تم قصر العمل على السعوديين، وزيادة نسبة التوطين في جميع الأنشطة والمهن بالمجمعات التجارية المغلقة، ومنافذ بيع أسواق التموين المركزية الكبرى، ومنافذ البيع، وأنشطة المطاعم والمقاهي، والعمل في مكاتب إدارات المجمعات المغلقة، موضحًا أن القرار أعطى مهلة 120 يومًا للتطبيق، مضيفًا: «وجدنا خلال الحملة أبناء الوطن متمكنين وممكنين في هذه المواقع لأداء المساحة المطلوبة منهم، كما وجدنا أن لهم الشغف ليكونوا هم أصحاب العمل والمشاريع في الفترة القادمة، وذلك من خلال الأنشطة التي يتواجدون فيها، فهمة الأبناء عالية وكبيرة، وهم الشباب الذين تعتمد عليهم رؤية وطننا 2030 وبهذا القرار يصبح هناك حراك أكبر، فليس هناك تراجع في نسب التوطين، كما وجدنا في المجمعات بيئة خصبة لأبنائنا وبناتنا».

مهلة للالتزاممن ناحيته، بين مدير إدارة التفتيش بالإنابة بفرع الوزارة محمد القطان، أن الإدارة نفذت، خلال أول يومين من بداية تطبيق قرار قصر العمل على السعوديين في المجمعات التجارية المغلقة، وحسب التوجيهات، جولات رقابية في جميع المحافظات؛ للتأكد من استعداد المنشآت لتطبيق القرار، والاكتفاء بالإنذارات للمنشآت المخالفة، علمًا بأن القرار تم إصداره قبل 4 أشهر، كمهلة للالتزام، على أن يبدأ ضبط المخالفات اليوم السبت 27 / 12 / 1442هـ، على المنشآت المخالفة.

القطاعات المستثناة وأوضح أن القرار استثنى عمال النظافة، وفنيي صيانة الألعاب، وعمال الشحن والتفريغ بما لا يتجاوز 20 % من العاملين في المنفذ، ونشاط الحلاقة بالكامل، ويتم تطبيق القرار على المقاهي التي حددت نسبتها بـ 50%، والمطاعم وما في حكمها 40%، ويتم تطبيق قرار توطين التموينات والهايبر ماركت بعد 60 يومًا، مضيفًا: «يكون دور إدارة الرقابة، التأكد من الالتزام من قبل جميع المنشآت بنظام العمل».

التزام عالفيما لفت مدير إدارة التوطين والأمين العام لبرنامج التوطين بالمنطقة الشرقية فهد الزعبي إلى بدء تطبيق القرار اليوم، بعد 120 يومًا من إصداره، وبنسبة 100% في جميع مناطق المملكة، مضيفًا: «وجدنا نسبة الالتزام عالية بالمنطقة الشرقية من خلال زيارتنا للمجمعات».