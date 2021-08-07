شكرا لقرائتكم خبر عن استبدال أعمدة الإنارة التالفة بالرفيعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت بلدية الرفيعة، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، أعمال استبدال أعمدة الإنارة التالفة في الشوارع، وذلك ضمن مشاركتها في مبادرة تحسين المشهد الحضري، والقضاء على مظاهر التشوه البصري.

على جانب آخر، كثفت البلدية جولاتها على المنشآت الغذائية، ومنشآت الصحة العامة؛ للتأكد من الالتزام بالاشتراطات البلدية، والتدابير الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، ومنها ارتداء العاملين للكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعي لمسافة لا تقل عن متر ونصف المتر بين كل شخص والآخر، وتوفير المعقمات والمطهرات، وقياس درجات حرارة العاملين، والمترددين على تلك المنشآت، إضافةً إلى التأكد من وضع علامات للوقوف تجنبًا للازدحام.