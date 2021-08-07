شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. بدء إصلاح فواصل التمدد بـ«جسر الراكة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة الشرقية، بدء أعمال إصلاح فواصل التمدد لجسر «الراكة»، موضحا أنه سيتم إغلاق طريق الملك فهد باتجاه الخبر، وتقاطع طريق خالد بن الوليد مع طريق الملك فهد «أسفل الجسر»، بداية من اليوم السبت 28 ذو الحجة، ولمدة 5 أيام، مع وجود طرق بديلة.

وأوضح الفرع أن الطرق البديلة هي طريق الخدمة باتجاه الخبر، والدوران من تقاطع طريق الملك سعود، وتقاطع طريق الأمير سلطان.

كان فرع وزارة النقل قد أنجز تركيب 2300 وحدة إنارة، وذلك ضمن أعمال استبدال وحدات الإنارة من نوع صوديوم، إلى وحدات إنارة من نوع «LED»، بطريق «أبو حدرية - الدمام»، بالتنسيق مع الشركة الوطنية لكفاءة الطاقة.

وواصل فرع النقل أعماله في إعادة الدهانات على طريق «الرياض - الدمام»، ضمن أعمال الصيانة للطرق ورفع مستوى السلامة على الطرق، وانتهى من أعمال الكشط وإعادة السفلتة على طريق «أبو حدرية - الخفجي»، بطول 3 كيلو مترات، ضمن أعمال الصيانة للطرق.

وأشار إلى تركيب لوحات إرشادية على تقاطع طريق «الدمام - الجبيل - الجميعة»، ضمن أعمال مشروع تحسين التقاطعات ومناطق الربط على بعض الطرق بالمنطقة الشرقية.