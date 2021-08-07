شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التسجيل بـ«دبلوم المسؤولية الاجتماعية» في جامعة الإمام عبدالرحمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فتحت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، باب القبول بالبرنامج الأكاديمي «دبلوم المسؤولية الاجتماعية»، في كلية الآداب، الذي أطلقته بالشراكة مع مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية، وذلك بدءًا من العام الجامعي 2021-2022م.

جاء ذلك بالتعاون مع معهد الدراسات الاستشارية والخدمات بالجامعة؛ ليكون منبرا تعليميا ومهنيا يسهم في إعداد وتأهيل وتثقيف كل من يعمل في مجال المسؤولية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، وجاءت فكرة استحداث برنامج الدبلوم ضمن الاتفاقية الموقعة بين الجامعة ومجلس المسؤولية في يناير الماضي من العام الجاري.

من جهتها، ذكرت الأمين العام لمجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية لولوة الشمري، أن البرنامج جاء وفقا لتوجيهات أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، والرئيس الفخري للمجلس على تحقيق التكامل بين القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية بالمنطقة، وبحرص ومتابعة من رئيسة أمناء المجلس صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي آل سعود على ممارسة المسؤولية الاجتماعية وفق منهج علمي معتمد أكاديميا للمساهمة بشكل فعال في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من محور التنمية المستدامة.

فيما أوضحت عميدة كلية الآداب د. مشاعل العكلي أنه بدعم وبتوجيه من رئيس الجامعة د. عبدالله الربيش، تم تدشين دبلوم المسؤولية الاجتماعية بالتعاون مع معهد الدراسات الاستشارية والخدمات بالجامعة، وبينت أنه سيحقق إعداد كفاءات مهنية متميزة تمتلك المعرفة والمهارة التي تمكنها من دعم وتنفيذ متطلبات برامج ومبادرات المسؤولية الاجتماعية في القطاعات المختلفة بالإضافة إلى تأهيل كفاءات مهنية تسهم وتشارك في تطوير وتمكين المسؤولية الاجتماعية بمجالات عملها في المجتمع السعودي.