شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 155 مركبة تالفة من شوارع الأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفعت بلدية يبرين، التابعة لأمانة محافظة الأحساء، 155 مركبة تالفة ومهملة، وذلك ضمن مشاركتها في حملة معالجة التلوث البصري، وتحسين المشهد الحضري، ورفع مستوى الخدمات في الأحياء.

وتواصل أمانة المنطقة الشرقية رفع السيارات التالفة والمهملة والهياكل المتهالكة من الشوارع والأحياء، التي تشكل تشوها بصريا، وذلك بالتعاون والتنسيق بين البلديات، والجهات الأمنية، والجهات ذات العلاقة، ويتم في البداية وضع ملصق تحذيري على المركبة لمالكها، ويمهل لمدة 15 يوما حتى يتم بعدها إعداد محضر بالتعاون مع المرور والجهات ذات العلاقة ومن ثم ترفع إلى موقع الحجز لمدة 90 يوما ثم يتم بيعها بالمزاد العلني، وتتم إزالة المركبات بعد رفع اللوحات إلى المرور، ويحق للمواطن استعادة المركبة وسداد مستحقات السحب والحجز في هذه الفترة.