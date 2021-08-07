شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 10 آلاف قطعة كهربائية في مستودعين مخالفين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت بلدية غرب الدمام بالتعاون مع الفرق الرقابية بوزارة التجارة، مستودعين مخالفين داخل الأحياء السكنية، أحدهما يزور بلد المنشأ للأدوات الكهربائية، والآخر يزاول نشاط تخزين المياه دون ترخيص، وذلك ضمن الجولات المشتركة التي تنفذها البلدية مع الجهات ذات العلاقة.

وأوضح رئيس بلدية غرب الدمام م. فيصل القحطاني، أنه امتدادًا للجهود المبذولة من قِبل مراقبي إدارة صحة البيئة بالبلدية، وبالتعاون مع الفرق الرقابية بوزارة التجارة، تم ضبط مستودعين داخل الأحياء السكنية وإغلاقهما بعد رصد تورط أحدهما في تزوير بلد المنشأ للأدوات الكهربائية، مشيرًا إلى حجز أكثر من 10 آلاف قطعة كهربائية بالموقع، ويجري استكمال الإجراءات النظامية بحق المخالف.