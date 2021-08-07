شكرا لقرائتكم خبر عن حملات توعية لقاصدي مساجد الجبيل الصناعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت إدارة الأمن الصناعي بالهيئة الملكية في الجبيل، حملات توعية وضبط دخول، لقاصدي الجوامع والمساجد، أمس الجمعة، وذلك استمرارًا لحملاتها التوعوية المتعددة بمدينة الجبيل الصناعية؛ للحد من انتشار فيروس « كورونا » المستجد.

كان الرئيس التنفيذي للهيئة د. أحمد آل حسين، قد استقبل مدير عام المركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم بمركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز د. عبدالرحمن المديرس؛ لبحث ومناقشة الاهتمامات المشتركة، وتأكيد التعاون بين الجهتين، في ظل ما تشهده مدينة الجبيل الصناعية من تميز كأول مدينة تعلم سعودية.