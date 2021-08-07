شكرا لقرائتكم خبر عن 108 متبرعين في اليوم الأول لـ«من الكرم التبرع بالدم» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت الحملة العاشرة للتبرع بالدم بمدينة العيون في محافظة الأحساء، تحت شعار «من الكرم التبرع بالدم»، والتي تنظمها جمعية العيون الخيرية، في يومها الأول، حضور 108 أشخاص، تبرع منهم 100، وتعذر منهم 8 لأسباب صحية.

يأتي ذلك بالتعاون مع اللجنة الأهلية لأصدقاء الصحة بالعيون وما جاورها، ومستشفى مدينة العيون، وفريق العيون التطوعي، بإشراف تجمع الأحساء الصحي، وسط توقع أن تشهد الحملة إقبالًا كبيرًا من المتبرعين، نظرًا لما تحظى به حملات التبرع بالدم في مدينة العيون وما جاورها باهتمام واسع من الأهالي، لما لها من دور مهم وسام في خدمة المجتمع، من سد احتياجات المرضى والمصابين ومرضى الدم الوراثية.

حضر انطلاقة الحملة رؤساء الجهات المنظمة رئيس مجلس إدارة جمعية العيون الخيرية صالح الماضي، ورئيس اللجنة الأهلية لأصدقاء الصحة بالعيون وما جاورها محمد العمر، ومدير مستشفى مدينة العيون فهد الكليب، ونائب رئيس فريق العيون التطوعي حمد القرناس، وعدد من المتطوعين والمشاركين والإعلاميين.

تنظم الحملة لمدة يومين بقاعة الجمعية خلال الفترة 26-1442/12/27هـ من الساعة الرابعة والنصف إلى الساعة الثامنة والنصف مساءً، ولوحظ التوافد الكبير من الأهالي، الأمر الذي يُعتبر دليلًا على نجاحها ونجاح المشاركة المجتمعية للأبناء ممن يحتاجون إلى هذا التبرع بالدم.

فيما أشاد عدد من المتبرعين بالحملة وبعملية التنظيم من الجهات المشاركة، معبرين عن سعادتهم الكبيرة بما شاهدوه ومطالبين باستمرار إقامة مثل هذه الحملات لما تمثل من أهمية للمجتمع ولصحة المتبرع.

وعبر رؤساء الجهات المنظمة عن سعادتهم بإقبال الأهالي على التبرع بالدم في اليوم الأول، وهذا غير مستغرب عن أهالي مدينة العيون وما جاورها.