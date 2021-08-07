شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة افتتاح 10 مساجد بعد تعقيمها في 4 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 10 مساجد بعد إخلائها مؤقتًا، وتعقيمها في 4 مناطق، بعد ثبوت 10 حالات إصابة بفيروس « كورونا » بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 181 يومًا، 1965 مسجدًا، وذلك في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وأوضحت أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيًا وإعادة فتحها هي: خمسة مساجد في منطقة الرياض، وثلاثة مساجد في المنطقة الشرقية، ومسجد واحد في كلٍ من منطقتي جازان وعسير.

وبيّنت أن تلك الإجراءات المتخذة هي لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، إضافة إلى عمليات النظافة والصيانة المستمرة لجميع المساجد، داعية المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم، وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.