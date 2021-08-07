شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثاني.. إصابات «كورونا» دون الـ1000 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شددت وزارة الصحة على أن متحورات فيروس «كورونا» المستجد سريعة الانتشار، وعلى أهمية أخذ جرعتين من لقاح كورونا؛ لاستدامة المناعة ومقاومة المتحورات، مهيبةً بالجميع استمرار التقيد بالإجراءات الاحترازية، والمبادرة بحجز موعد عبر تطبيق «صحتي»، أو تطبيق «موعد»، للحصول على اللقاح.

حالات جديدة

وأعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل 954 حالة مؤكدة، منها 10237 نشطة، و1404 حالات حرجة تتلقى العلاج، ليصل إجمالي عدد الإصابات في المملكة إلى 531935 حالة.

فيما سجَّلت تعافي 1014 حالة، ليصل إجمال عدد حالات التعافي 513387 حالة، فيما وصلت أعداد الوفيات إلى 8311، بإضافة 14 حالة جديدة.

تطعيم الطلابوأهابت وزارة الصحة بجميع الطلاب والطالبات من الفئة العمرية «12 – 18» عامًا، بسرعة أخذ لقاح كورونا؛ للحماية من تداعيات المرض، ويمكن حجز موعد عبر تطبيق «صحتي»، أو تطبيق «توكلنا»، وذلك حرصًا على العودة الآمنة للدراسة حضوريًا.

وأوضحت أن الطلاب والطالبات الذين لم يأخذوا الجرعة الأولى قبل تاريخ 8 أغسطس، لن يتمكنوا من حضور اليوم الدراسي الأول، خاصة أن المدة بين الجرعتين 3 أسابيع.

انتقال العدوىوحذرت من أن العدوى تنتقل بين الأطفال الذين قد يتعرضون للإصابة، مؤكدة أن لقاح كورونا آمن، ويسهم في حمايتهم من مضاعفات الفيروس، مشيرة إلى إعطاء أكثر من «29,000,000» جرعة من لقاح كورونا حتى الآن، عبر أكثر من 587 موقعًا للتطعيم في مناطق المملكة كافة.

وحثت على استمرار التقيُّد بالإجراءات الاحترازية مع ضرورة المبادرة بأخذ جرعتين من اللقاح للتصدي لمتحورات كورونا سريعة الانتشار.الجرعة الثانيةونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس.

ذروة قياسيةمن ناحيتها، كانت منظمة الصحة العالمية قد كشفت أن الوفيات المرتبطة بـ«كورونا» في أفريقيا وصلت إلى ذروة قياسية في الأسبوع الذي انتهى في الأول من أغسطس.

وقالت: إنه تم تسجيل أكثر من 6400 وفاة، بزيادة بنسبة 2 % ، مقارنة مع الأسبوع السابق. وشكلت الوفيات في جنوب أفريقيا وتونس أكثر من 55%، محذرة من أن عدد الوفيات يزداد في 15 دولة.