شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات طبية تغذوية لـ2300 مستفيد بالحديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، خدماتها العلاجية لـ2,316 مستفيدًا، خلال الفترة من 22 إلى 28 يوليو 2021.

وراجع عيادة الباطنية 1,105 أفراد، وقسم الطوارئ 316 مراجعًا، كما قدمت العيادة الوبائية خدماتها لـ122 مستفيدًا، وعيادة التغذية العلاجية لـ25 فردًا، وعيادة التحصين لمستفيد واحد، فيما راجع عيادة الصحة الإنجابية 153 مستفيدًا، وقسم علاج الإصابات 196 شخصًا، والإحالة الطبية 5 مستفيدين، وقسم التوعية والتثقيف 112 فردًا، وعيادة الأطفال 281 فردًا.

كما أُجري الفحص المخبري لـ1,545مريضًا، وصُرفت الأدوية لـ2,014 مراجعًا، فيما راجع قسم الرعاية الصحية 810 أشخاص، وقسم التنويم 5 حالات، وقسم نقل الدم 20 حالة، وقسم التوليد 25 فردًا.