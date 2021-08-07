- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أكد المسؤول في البيت الأبيض سايروس شابار أن 50% من المواطنين الأمريكيين تلقوا بالكامل جرعات اللقاح المضاد لكوفيد - 19.
وقال شابار، المكلف بمتابعة المعطيات حول الفيروس في البيت الأبيض، في تغريدة عبر حسابه في تويتر: إن هذا الرقم يشمل أكثر من 165 مليون شخص تلقوا جرعتين من لقاح فايزر أو موديرنا، وجرعة واحدة من لقاح جونسون آند جونسون. مضيفًا بأن المواطنين باتوا يلاحظون بأنفسهم تداعيات عدم أخذ اللقاح، وعدم حماية أنفسهم؛ ما أسهم في تزايد وتيرة تلقي اللقاح في مختلف الولايات الأمريكية.لقاح كورونا أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية
07 أغسطس 2021 - 28 ذو الحجة 1442 01:52 AM
أكثر من 165 مليون شخص تلقوا جرعتَيْن من فايزر أو موديرنا وجرعة جونسونالوعي يتزايد.. 50% من الأمريكيين تلقوا الجرعات الكاملة للقاح كورونا
أكد المسؤول في البيت الأبيض سايروس شابار أن 50% من المواطنين الأمريكيين تلقوا بالكامل جرعات اللقاح المضاد لكوفيد - 19.
وقال شابار، المكلف بمتابعة المعطيات حول الفيروس في البيت الأبيض، في تغريدة عبر حسابه في تويتر: إن هذا الرقم يشمل أكثر من 165 مليون شخص تلقوا جرعتين من لقاح فايزر أو موديرنا، وجرعة واحدة من لقاح جونسون آند جونسون. مضيفًا بأن المواطنين باتوا يلاحظون بأنفسهم تداعيات عدم أخذ اللقاح، وعدم حماية أنفسهم؛ ما أسهم في تزايد وتيرة تلقي اللقاح في مختلف الولايات الأمريكية.
، الوعي يتزايد.. 50% من الأمريكيين تلقوا الجرعات الكاملة للقاح كورونا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر الوعي يتزايد.. 50% من الأمريكيين تلقوا الجرعات الكاملة للقاح كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.