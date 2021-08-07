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كشفت أمانة محافظة الطائف ممثلة في "بلدية السيل الصغير الفرعية" عن استراحة شعبية، بها مسلخ مخصص لذبح الطيور في بيئة تفتقر للاشتراطات الصحية، ومخالفة للأنظمة والتعليمات.
وتفصيلاً، رصد مراقبو البلدية حظائر لتربية الدواجن داخل الاستراحة، وتم إغلاق الموقع، ومصادرة المضبوطات، في انتظار تطبيق العقوبات النظامية حيال المخالفات المرصودة.
أمانة الطائف
07 أغسطس 2021 - 28 ذو الحجة 1442 01:28 AM
رُصد بها حظائر لتربية الدواجن وتم إغلاقها ومصادرة المضبوطات"أمانة الطائف" تضبط مسلخًا مخالفًا لذبح الطيور داخل استراحة شعبية
كشفت أمانة محافظة الطائف ممثلة في "بلدية السيل الصغير الفرعية" عن استراحة شعبية، بها مسلخ مخصص لذبح الطيور في بيئة تفتقر للاشتراطات الصحية، ومخالفة للأنظمة والتعليمات.
وتفصيلاً، رصد مراقبو البلدية حظائر لتربية الدواجن داخل الاستراحة، وتم إغلاق الموقع، ومصادرة المضبوطات، في انتظار تطبيق العقوبات النظامية حيال المخالفات المرصودة.
، "أمانة الطائف" تضبط مسلخًا مخالفًا لذبح الطيور داخل استراحة شعبية ،
المصدر : الخليج 365
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