«الأرصاد» عن طقس السبت: أمطار رعدية على 5 مناطق

الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار هطول الأمطار الرعدية السبت، تكون مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

كما توقع مركز الأرصاد، في تقريره عن حالة طقس السبت، أن تتأثر الأجزاء الساحلية في جيزان وعسير بسحب ركامية رعدية ممطرة، فيما تتأثر الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقة نجران وأجزاء من منطقة الرياض برياح نشطة تتسبب في إثارة الأتربة والغبار.

ويشهد البحر الأحمر، رياحًا سطحيَّة جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي 12-30كم/ساعة، وغربية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 15-45/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى مترين ويصل إلى مترين ونصف المتر على الجزأين الجنوبي والأوسط، وحالته متوسط الموج إلى مائج على الجزأين الجنوبي والأوسط.

ويشهد الخليج العربي، رياحًا سطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-30 كم/ساعة تتحول تدريجيًّا إلى جنوبية غربية مساءً، وارتفاع موجه من نصف المتر إلى متر ونصف المتر، وحالته خفيف الموج.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت: