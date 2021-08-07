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نفى اللاعب الدولي السابق ورئيس ونجم نادي الهلال والمنتخب السعودي سامي الجابر ما تم تداوله اليوم حول استدعائه لتقديم برنامج "كورة" على قناة روتانا خليجية بدلاً من الإعلامي تركي العجمة.
وقال الجابر ردًّا على تغريدة نشرها حساب سعود الصرامي على "تويتر": "الله يعافيك يابوفهد على هالخبر الحصري اللي حتى أنا ما أدري عنه، وليتك تضيف إن سعود الصرامي بيكون ناقد حصري معي بالبرنامج".
وسَخِر "الجابر" من التغريدة بقوله: "هذا وبيريرا باقي بباريس ما وصل الرياض انخبصت أمورك".
وكان "الصرامي" قد غرد قائلاً: "بعد خروج الإعلامي الكبير تركي العجمة من تقديم برنامج (كورة) على روتانا لأسباب غير معروفة قررت شبكة روتانا خليجية اختيار نجم الكرة السعودية ونادي الهلال الكابتن سامي الجابر ليكون مذيعًا ومقدمًا للبرنامج".
وأضاف: "وجاء اختيار النجم الرياضي الشهير لتجربته الثرية في الملاعب".
وكانت أخبار قد تم تداولها خلال اليومين الماضيين، تفيد بخروج تركي العجمة من برنامج (كورة). فيما لم يصدر أي تعليق رسمي، سواء من العجمة، أو من القناة نفسها.
"الجابر" ينفي استدعاءه لتقديم برنامج "كورة" على قناة "روتانا"قاسم الخبراني الخليج 365 2021-08-06
نفى اللاعب الدولي السابق ورئيس ونجم نادي الهلال والمنتخب السعودي سامي الجابر ما تم تداوله اليوم حول استدعائه لتقديم برنامج "كورة" على قناة روتانا خليجية بدلاً من الإعلامي تركي العجمة.
وقال الجابر ردًّا على تغريدة نشرها حساب سعود الصرامي على "تويتر": "الله يعافيك يابوفهد على هالخبر الحصري اللي حتى أنا ما أدري عنه، وليتك تضيف إن سعود الصرامي بيكون ناقد حصري معي بالبرنامج".
وسَخِر "الجابر" من التغريدة بقوله: "هذا وبيريرا باقي بباريس ما وصل الرياض انخبصت أمورك".
وكان "الصرامي" قد غرد قائلاً: "بعد خروج الإعلامي الكبير تركي العجمة من تقديم برنامج (كورة) على روتانا لأسباب غير معروفة قررت شبكة روتانا خليجية اختيار نجم الكرة السعودية ونادي الهلال الكابتن سامي الجابر ليكون مذيعًا ومقدمًا للبرنامج".
وأضاف: "وجاء اختيار النجم الرياضي الشهير لتجربته الثرية في الملاعب".
وكانت أخبار قد تم تداولها خلال اليومين الماضيين، تفيد بخروج تركي العجمة من برنامج (كورة). فيما لم يصدر أي تعليق رسمي، سواء من العجمة، أو من القناة نفسها.
06 أغسطس 2021 - 27 ذو الحجة 1442
11:01 PM
سَخِر من تغريدة "الصرامي"
نفى اللاعب الدولي السابق ورئيس ونجم نادي الهلال والمنتخب السعودي سامي الجابر ما تم تداوله اليوم حول استدعائه لتقديم برنامج "كورة" على قناة روتانا خليجية بدلاً من الإعلامي تركي العجمة.
وقال الجابر ردًّا على تغريدة نشرها حساب سعود الصرامي على "تويتر": "الله يعافيك يابوفهد على هالخبر الحصري اللي حتى أنا ما أدري عنه، وليتك تضيف إن سعود الصرامي بيكون ناقد حصري معي بالبرنامج".
وسَخِر "الجابر" من التغريدة بقوله: "هذا وبيريرا باقي بباريس ما وصل الرياض انخبصت أمورك".
وكان "الصرامي" قد غرد قائلاً: "بعد خروج الإعلامي الكبير تركي العجمة من تقديم برنامج (كورة) على روتانا لأسباب غير معروفة قررت شبكة روتانا خليجية اختيار نجم الكرة السعودية ونادي الهلال الكابتن سامي الجابر ليكون مذيعًا ومقدمًا للبرنامج".
وأضاف: "وجاء اختيار النجم الرياضي الشهير لتجربته الثرية في الملاعب".
وكانت أخبار قد تم تداولها خلال اليومين الماضيين، تفيد بخروج تركي العجمة من برنامج (كورة). فيما لم يصدر أي تعليق رسمي، سواء من العجمة، أو من القناة نفسها.
، "الجابر" ينفي استدعاءه لتقديم برنامج "كورة" على قناة "روتانا" ،
المصدر : الخليج 365
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