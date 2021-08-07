محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي عدد ‏‏‏الإصابات في البلاد بلغ 35,530,951 فيما وصلت ‏الوفيات لـ 613,658‏ سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 120,173 إصابة ‏جديدة و700 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن عدد ‏‏‏الإصابات في البلاد بلغ 35,530,951، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 613,658.‏أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية 07 أغسطس 2021 - 28 ذو الحجة 1442 12:50 AM إجمالي عدد ‏‏‏الإصابات في البلاد بلغ 35,530,951 فيما وصلت ‏الوفيات لـ 613,658‏ الولايات المتحدة تسجّل 120,173 إصابة و700 وفاة بكورونا الولايات المتحدة تسجّل 120,173 إصابة و700 وفاة بكورونا سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 120,173 إصابة ‏جديدة و700 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن عدد ‏‏‏الإصابات في البلاد بلغ 35,530,951، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 613,658.‏ الكلمات المفتاحية ، الولايات المتحدة تسجّل 120,173 إصابة و700 وفاة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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