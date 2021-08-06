موجز ”الخليج 365” للسياحة.. جامع الفنا وتذكرة الفضاء وسلاحف تركيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز أحداث قطاع السياحة، لتقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث السياحية على الصعيدين العربي والدولي.

قبل أن تنجو السياحة التركية من الدمار الذي خلفته جائحة كورونا، اصطدمت بكارثة أخرى أجلت التعافي لفترة طويلة بحسب توقعات خبراء.

أعلنت شركة فيرجن غالاكتيك للسياحة الفضائية التي تسوّق لرحلات الفضاء، طرح تذاكر لرحلاتها المستقبلية مجددا للبيع بسعر 450 ألف دولار.

أعلنت "طيران الإمارات" عن استئناف خدمة الركاب إلى جلاسكو في المملكة المتحدة، ابتداء من 11 أغسطس، بمعدل 4 رحلات في الأسبوع.

تعد ساحة جامع الفنا، ميدانا عريقا في قلب مدينة مراكش المغربية، وتُعتبر قلبها النابض بالتاريخ القديم والحاضر المعيش.

