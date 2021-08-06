استشاري: أتوقع الوصول لـ المناعة المجتمعية في السعودية نهاية العام

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع استشاري الأمراض المعدية الدكتور غسان يوسف الوصول إلى المناعة المجتمعية في المملكة بنهاية العام الجاري 2021 أو بداية العام المقبل.

المناعة خلال أشهر:

وقال يوسف في مداخلة على قناة الإخبارية: إنه في حالة الاستمرار على وتيرة التطعيم الحالية (بتطعيم نصف مليون شخص في اليوم)؛ فمن المتوقع الوصول إلى المناعة المجتمعية خلال أشهر.

متحور دلتا:

ولفت إلى أن متحور دلتا قد يقلب الموازين، وقد يتطلب الوصول إلى مناعة مجتمعية بتطعيم 80% أو 90%؛ بسبب سرعة انتشاره كونه ينتشر بمعدل 3 أضعاف المتحور العادي.

وكشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة، كما أعلنت عن تعافي (1014) حالة جديدة من المصابين بالفيروس المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (513387) حالة.

عدد الحالات النشطة:

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًّا في المملكة إلى (10237) حالة، من بينها (1404) حالات حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة، وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (531935) حالة، توفي منهم (8311) حالة.

شارك الخبر