حملة مكثفة لرفع السيارات المهملة والتالفة من أحياء مكة المكرمة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-06

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

بدأت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في وكالة البلديات، في تنفيذ حملة مكثفة لرفع السيارات المهملة والتالفة والهياكل من أحياء مكة المكرمة، وتمهل ملاكها 7 أيام من تاريخ رصدها لنقلها.

سيارات تالفة ومهملة:

وأكدت الأمانة عبر تويتر، اليوم الجمعة، أن هذا يأتي لما تسببه السيارات المهملة والتالفة من خطر أمني وبيئي إضافة إلى تشويه المشهد البصري، كما دعت وكالة البلديات ملاك السيارات المهملة والتالفة والهياكل إلى سحب سياراتهم والاستفادة منها قبل انتهاء المدة المحددة.

رقم البلاغات:

كما أملت من الجميع التعاون والإبلاغ عن أي مركبة تالفة بالاتصال على رقم البلاغات البلدية الموحد 940 أو على خدمة الواتساب 0539400940؛ ليتسنى اتخاذ اللازم حيالها.



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